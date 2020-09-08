العثور على مكتبة إلكترونية سرية تابعة لداعش

2020/09/08 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تمكن باحثون مختصون في شؤون الإرهاب من وضع أيديهم على مكتبة إلكترونية عملاقة وسرية موجودة على الإنترنت وتتبع لتنظيم “داعش”، وتبين أنها تضم آلاف الكتب والمنشورات والوثائق والمواد الفيلمية والصور.وبحسب المعلومات التي نشرتها تقارير صحافية في بريطانيا فأن المكتبة تم اكتشافها من قبل باحثين يعملون في معهد الحوار الاستراتيجي البريطاني.وقال الباحثون إن المكتبة […]

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