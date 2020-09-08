انفجار عبوة ناسفة على رتل يحمل معدات للتحالف الدولي في الديوانية

2020/09/08 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن انفجار عبوة ناسفة ، مستهدفة رتلا لشركة امنية تحمل معدات للتحالف الدولي ، على الطريق الدولي السريع في محافظة الديوانية./انتهى9

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