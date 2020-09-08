2020/09/08 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا إلى العراق عبر منطقة ربيعة كما القت على ارهابيين اثنين في الموصل.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" باستخدام التقنية الحديثة لمراقبة الحدود وتعزيزها بجهد استخباري دقيق ، وبالتنسيق مع قيادة عمليات غرب نينوى ، تم القاء القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا إلى العراق عبر منطقة ربيعة ، تضم نساء واطفالا ، في حين تخلى ارباب اسرهم عن التواجد معهم لكونهم عناصر من داعش الارهابي و مطلوبين للقضاء العراقي ".على صعيد متصل القت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ القبض على اثنين من الارهابيين في الموصل وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ / ارهاب./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا الى العراق عبر منطقة ربيعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عوائل داعشية تسللت من سوريا الى العراق عبر منطقة ربيعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).