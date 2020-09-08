2020/09/08 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت الاستخبارات العسكرية عن الاطاحة بمروج لنشاطات داعش في مواقع التواصل الاجتماعي في القائم غربي الانبار.وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : " ان مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة ، بعد متابعة احدى صفحات المروجين لنشاطات داعش الارهابي ، تمكنت من الوصول اليه والقاء القبض عليه في قرية دغيمة بقضاء القائم ".واضاف انه :" تمت احالته للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه"./انتهى9

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