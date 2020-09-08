الصحة العراقية تحذر من موعد يقترب سيشهد زيادة أكبر بعدد الإصابات

2020/09/08 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع مدير عام دائرة الصحة العامة، د.



رياض الحلفي، اليوم الثلاثاء، زيادة اعداد الإصابات في الخريف والشتاء المقبلين، فيما أكد أن العراق ما يزال في الموجة الوبائية الأولى لفيروس كورونا.

وقال رياض الحلفي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق ما زال في الموجة الأولى لأن الإصابات في ارتفاع مستمر ولم تنخفض لندخل في موجة جديدة"، متوقعا "زيادة عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الخريف والشتاء المقبلين وهذا توقع عالمي بسبب طبيعة الأجواء لأن الفيروسات تنشط بالأجواء المعتدلة والباردة".

وأضاف الحلفي، أن "اغلب البلدان خففت الإجراءات للتعايش مع الوباء وخاصة في مجال فتح المرافق الاقتصادية لأنها مرتبطة بمعيشة الناس، والتجمعات هي من تسببت بتضاعف عدد الإصابات ووصولها للمستوى الحالي، ولحد الآن لا يوجد منفذ قانوني لفرض غرامات على المخالفين".

وتابع، أن الصحة تمتلك "ضوابط وقائية ستطبق بعد إعادة فتح المطاعم ولقاعات وعودة النشاطات الرياضية، ونتوقع ان تصدر رسمياً يوم غد جزء منها فرض التباعد الاجتماعي لمترين على الأقل بين طاولة وأخرى وان لا يزيد عدد الجالسين عن 4".

وأكد مدير عام دائرة الصحة العامة، أن "من يخالفون تعليمات وزارة الصحة بعد تخفيف الإغلاق بإعادة فتح المطاعم ستطبق بحقهم إجراءات عقابية قد تصل لمستوى اغلاقها لمدة 3 أشهر"، مشيرا الى ان "الجهات المعنية أخفقت بإجبار المناطق الشعبية على الالتزام بإجراءات الوقاية ونعتقد إنها ستبقى بعيدة عن السيطرة".

وبشأن نسبة الوفيات في البلاد، بين الحلفي، أن "نسبة الوفيات تراجعت الى نسبة 2.8% وهذا اقل من المعدل العالمي".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، 68 حالة وفاة و4894 اصابة جديدة بفيروس كورونا، قابلتها 3465 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم، أعلى مجموع يومي للفحوصات المختبرية، وبلغ 27809 وهو الرقم الأعلى منذ دخول الجائحة.

وجاءت العاصمة بغداد على رأس المحافظات بعدد الإصابات الجديدة المسجلة، والتي بلغت 1504 حالات.

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