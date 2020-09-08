ارتفاع ضغط الدم والسكري قد يغيّران بنية الدماغ

2020/09/08 | 21:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يُعتقد “عموما” أن ارتفاع ضغط الدم والسكري النوع 2، يؤثران على الجسم، ولكن ورقة بحثية جديدة تقدم أدلة على أنهما يمكن أن يؤثران أيضا على أذهاننا بطرق خفية.

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