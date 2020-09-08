2020/09/08 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد عـــبــــقـــريـــة الديكتاتور الـــفـــاشــي!لقد استطاع في سبع سنوات أنْ يقنع المصريين بأنهم مجموعةُ أصفار!وأنَّ نهرَ النيلِ بحيرةٌ إثيوبية!وأنَّ جيشَه الوطني لا يستطيع أنْ يعترض على التفريط في جزيرتين استراتيجيتين؛ ولا أن يقضي على ثلاثة آلاف من الإرهابيين في مساحة مكشوفة في سيناء طوال سبع سنوات، بل وخبرته العسكرية تجعل الإرهابيين يقتلون الجنود المساكين في نفس المكان عدة مرات وبنف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبقرية الديكتاتور الفاشي! - محمد عبد المجيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبقرية الديكتاتور الفاشي! - محمد عبد المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).