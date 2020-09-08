البيت الأبيض: ترامب سيستضيف توقيع

2020/09/08 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 15 سبتمبر في البيت الأبيض، احتفال توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وفق ما أفاد مسؤول أميركي، الثلاثاء.

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