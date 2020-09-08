2020/09/08 | 22:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

516 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

حددت وزارة التربية، الثلاثاء، موعد بدء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية لمدارس خارج العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (8 أيلول 2020)، انه تم "تحديد الـ14 من شهر أيلول الجاري موعدا لبدء امتحانات (الدور الثاني) للصفوف غير المنتهية للمراحل (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية)، في مدارس خارج العراق للعام الدراسي 2019 – 2020".

وأوضح البيان، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الرصافة الأولى، بأن امتحانات التلاميذ والطلبة للمراحل الدراسية (الابتدائية ، المتوسطة ، الإعدادية)، في مدارس خارج العراق ستكون يوم الأثنين المصادف 14 أيلول الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يوما".

وأشار البيان، إلى انه "سيتم تحديد الجدول الامتحاني من قبل إدارات المدارس، مع التأكيد باتباع كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على ارواح وسلامة ابنائنا الطلبة من وباء "كورونا" .

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية لمدارس خارج العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية لمدارس خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).