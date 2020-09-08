خسائر بين صفوف قوات سوات إثر تفجير استهدف رتلاً أميركياً جنوبي العراق (صور)

2020/09/08 | 22:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استهدفت عبوة ناسفة، الثلاثاء، رتلاً للدعم اللوجستي تابعاً لقوات التحالف الدولي، مما ادى الى مقتل واصابة 3 منتسبين تابعين لقوات سوات.



وذكر مصدر امني لـ "ناس" (8 ايلول 2020)، ان "عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ( ديوانية / بابل) ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي قوة سوات التابعة إلى قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات".

واضاف المصدر ان "الحادث تسبب ايضاً باصابة اثنين اخرين من المنتسبين".

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