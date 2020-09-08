اسعار النفط تعمق خسائرها الى اكثر من 7.5 بالمئة عند تسوية التعاملات

2020/09/08 | 22:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عمقت أسعار النفط خسائرها لأكثر من 7.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي، مع استمرار مخاوف تراجع الطلب على الخام وقوة الدولار.

وتعرض الخام الأمريكي للضغط وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة بفيروس “كوفيد -19″ في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة احتفالاً بيوم العمال في الولايات المتحدة إلى ضعف الطلب على الوقود.

وأظهر تحليل لـ”رويترز” ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في 22 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية في عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت نفسه، زادت الحالات في الهند وبريطانيا.

كما تأثرت أسعار النفط سلباً بالارتفاع القوي للدولار الأمريكي خلال التعاملات، بالإضافة إلى الخسائر القوية للأسهم الأمريكية.

ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات مخزونات النفط الأولية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن يتم الإفصاح عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 7.6 بالمائة إلى 36.76 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5 بالمائة إلى 39.94 دولار للبرميل لأول مرة منذ يونيو/حزيران الماضي.

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