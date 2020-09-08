استهدافان لامدادات تخص التحالف الدولي في بغداد والديوانية واستشهاد منتسب

2020/09/08 | 22:16 - المصدر: الفرات نيوز

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يتبع...{بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوقوع استهدافين لامدادات تخص التحالف الدولي في بغداد والديوانية.





وقال المصدر، إن "رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي تعرض لاستهداف شمال العاصمة بغداد"، ولا وجود لانباء عن الاضرار الناتجة عن الحادث بحسب المصدر.

واضاف المصدر، إن "منتسباً بقوت سوات استشهد واصيب 2 آخرين باستهداف امدادات التحالف الدولي في الديوانية".

محمد

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