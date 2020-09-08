2020/09/08 | 22:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} قال قائد عمليات سومر اللواء الركن عماد مجهول اليوم الثلاثاء ان الايام المقبلة سيتم نقل مقر القيادة من مدينة المحاويل في بابل الى ذي قار.





وبيّن مصدر بحسب وسائل اعلام ذي قارية، ان "مجيئهم اليوم الى محافظة ذي قار هو لاجل الاستطلاع وتهيئة الاماكن الخاصة بالقيادة".

واضاف، ان "الايام المقبلة سيشهد تحرك قيادة سومر من مقرها في المحاويل الى محافظة ذي قار".

واشار الى ان "قيادة عمليات سومر سيكون دورها ايجابي مع المتظاهرين السلميين ومع حفظ القانون".

ولفت الى ان "هناك تنسيقا عال مع الاجهزة الامنية الأخرى واهالي المحافظة من اجل حفظ الامن".

محمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سومر: الايام المقبلة سيتم نقل مقر القيادة الى ذي قار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات سومر: الايام المقبلة سيتم نقل مقر القيادة الى ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).