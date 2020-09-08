2020/09/08 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة ثلاثة منتسبين حصيلة انفجار استهدف رتلاً لدعم التحالف في الديوانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة ثلاثة منتسبين حصيلة انفجار استهدف رتلاً لدعم التحالف في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).