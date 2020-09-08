القانونية النيابية: نعول على حدوث تغييرات في الانتخابات .. وعلى الساسة الخضوع لرغبة الشارع

2020/09/08 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد مقرر اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي:" ان الاصوات تتعالى لاعتماد البطاقة البايومترية طويلة الامد ".وقال المحمدي في تصريح متلفز: "نبحث عن قانون انتخابات يراعي تعدد الطوائف والقوميات في المحافظات .



و نعول على ان الانتخابات المقبلة ستحدث تغييرات ، وعلى الساسة الخضوع لرغبة الشارع".واضاف :" ان الاصوات بدأت تتعالى من اجل اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الامد ، من اجل منع التزوير في الانتخابات المقبلة"./انتهى10

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