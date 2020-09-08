الصحة العامة : الاصابات بكورونا في ارتفاع مستمر .. و ما زلنا في الموجة الاولى

2020/09/08 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي ان " العراق ما زال في الموجة الاولى من جائحة كورونا "، مبينا :" ان الاصابات في ارتفاع مستمر ولم تنخفض لندخل في موجة جديدة" .وقال الحلفي في تصريح متلفز : " نتوقع زيادة عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا في الخريف والشتاء المقبلين ، وهذا توقع عالمي بسبب طبيعة الاجواء ، لان الفيروسات تنشط بالاجواء المعتدلة والباردة ".واضاف :"ان من يخالفون تعليمات وزارة الصحة بعد اعادة فتح المطاعم ، ستطبق بحقهم اجراءات عقابية قد تصل لمستوى الاغلاق لمدة 3 اشهر "./انتهى9

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