استشهاد واصابة /3/ من شرطة الديوانية بانفجار عبوة ناسفة على رتل يحمل معدات للتحالف الدولي

2020/09/08 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ ادى انفجار عبوة ناسفة على طريق الديوانية - بابل السريع الى استشهاد واصابة /3/ منتسبين من شرطة الديوانية .وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " ان عبوة ناسفة استهدفت رتلا لشركة امنية تحمل معدات لقوات التحالف الدولي على طريق الديوانية - بابل السريع ، ما ادى الى استشهاد منتسب واصابة اثنين اخرين من قوات( سوات) التابعة لشرطة المحافظة ".



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