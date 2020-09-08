وكالة: العراق يستورد 55 مليون متر مكعب غاز يومياً من حقل إيراني

2020/09/08 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادذكرت وكالة ارنا في تقرير لها أن العراق يستورد 55 مليون متر مكعب يومياً من حقل بارس جنوبي البلاد.

وقال المدير التنفيذي لشركة الغاز الايرانية حسن تربتي، إن "توسيع حقل بارس الجنوبي وبدء توريد الغاز الى العراق حقق زيادة بنسبة 88 بالمئة في حجم الصادرات" خلال الـ7 سنوات الماضية.

وأضاف: "عائدات العملة الاجنبية المتعلقة بصادرات الغاز والديزل والمازوت خلال السنوات العشر الماضية، بلغت 10 مليارات دولار".

وبلغ المعدل اليومي لصادرات الغاز الايراني خلال موسم الصيف الحالي 75 مليون متر مكعب.

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