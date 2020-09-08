الدفاع المدني السوداني لـ”المستقلة”: تم تعويض متضرري الفيضانات و نستعد للأسوأ

2020/09/08 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ قال العقيد عبد الجليل عبد الرحيم ، الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني ، أن مناسيب مياه النيل فى الخرطوم، شهدت ارتفاعا غير مسبوق، خلال الأيام الماضية ،حيث وصلت 17.85 متر فوق سطح الأرض، بما يوافق 75 قدم ، لذلك فإنه أعلى تسجيل لمنسوب مياه النيل ، شهدته البلاد مقارنا […]

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