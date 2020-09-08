ارتفاع ملحوظ لحصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة

2020/09/08 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 175 ليصل إلى 188688 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و287362، بزيادة 26146 حالة عن الإحصاء السابق.



وذكرت وكالة "رويترز" وتابعها "ناس" (8 ايلول 2020)، ان "المراكز سجلت حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من سبتمبر أيلول، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم".

وبينت انه "لا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة".

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