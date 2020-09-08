2020/09/08 | 22:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد منتسب وإصابة أثنين بانفجار الديوانية.





وقالت الخلية في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "منتسباً استشهد واصيب إثنين آخرين من قوة الحماية المرافقة للرتل، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل".

واضاف: "حيث كانت قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات سوات ترافق الرتل اثناء تنقله".

محمد

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