تكليف حيدر الياسري بمهام قائممقام سوق الشيوخ بالوكالة

2020/09/08 | 22:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..كلف محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، حيدر الياسري بمهام قائممقام قضاء سوق الشيوخ بالوكالة .وذكرت وثيقة رسمية صادرة عن المحافظ تلقت ( المستقلة ) نسخة منها ان ” حيدر عودة الياسري كلف بمهام منصب قائممقام قضاء سوق الشيوخ وكالة ويباشر عمله من تاريخ صدور الوثيقة “.يذكر ان معاون المحافظ حازم […]

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