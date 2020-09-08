مقتل واصابة 3 منتسبين باستهداف رتل للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف في الديوانية

2020/09/08 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل واصابة 3 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي على طريق الديوانية_ بابلوقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "منتسب استشهد واصيب إثنين آخرين من قوة الحماية المرافقة للرتل ، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية - بابل".واضافت ان "قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات سوات كانت ترافق الرتل اثناء تنقله".

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