اللجنة المالية: لم نقتنع باجوبة وزير المالية.. وتصويتنا على قانون الاقتراض تم على مضض

2020/09/08 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، ان مجلس النواب لم يقتنع باجوبة وزير المالية خلال جلسة استضافته بجلسة اليوم.وقال الجبوري في تصريح متلفز: "ان الخلاف مع وزير المالية في جلسة اليوم ليس شخصيا، الا ان 60 يوما مرت ولم نر ورقة الاصلاح الاقتصادي"، مبينا "اننا تفاجأنا بمطالبته اليوم بالاقتراض مرة اخرى".واضاف ان "عملية الاقتراض فاشلة والتصويت على قانون الاقتراض تم على مضض"، مشيرا الى ان "اجابات وزير المالية خلال جلسة البرلمان اليوم على سؤالنا الشفهي حول اسباب عدم اكمال ورقة الاصلاح ، كانت غير مقنعة"./انتهى10

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