نائب عن نينوى : عصابات منفلتة تسيطر على سنجار ..والحكومة غير قادرة على مواجهتها

2020/09/08 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/حمل النائب عن نينوى نايف الشمري الحكومة المركزية مسؤولية انهيار الوضع الامني في قضاء سنجار .وقال الشمري في مؤتمر صحفي :" ان الحكومة لم تتخذ اي خطوات باتجاه فرض الامن في سنجار، وهي غير قادرة على مواجهة العصابات المنفلتة التي تسيطر على القضاء ".واشار الى قيام العصابات المنفلتة المسيطرة على قضاء سنجار ، باقامة نقاط تفتيش وهمية في الطرق الخارجية الرابطة بين القضاء و مناطق غربي نينوى " ، مطالبا "بارسال قوات من جهاز مكافحة الارهاب لبسط الامن في سنجار"./انتهى

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