2020/09/08 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد عضو اللجنة المالية النيابية ، النائب محمد صاحب الدراجي :"ان موازنة ٢٠٢٠ ستكون كاملة وليست لثلاثة اشهر فقط".وقال الدراجي في تصريح متلفز تابعته الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :"ان تقديم الموازنة واجب دستوري ، وعدم تقديمها اخلال بالدستور "، محملا الحكومة السابقة مسؤولية عدم ارسال الموازنة الى البرلمان.واوضح :" ان الحكومة الحالية اعدت مشروع قانون موازنة ٢٠٢٠ ،وستعرض على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ،وستكون لسنة كاملة وليست لثلاثة اشهر ".



/انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الدراجي : موازنة ٢٠٢٠ ستكون كاملة وليست لثلاثة اشهر فقط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الدراجي : موازنة ٢٠٢٠ ستكون كاملة وليست لثلاثة اشهر فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).