العراق.. استهداف رتل للتحالف الدولي في الديوانية

2020/09/08 | 22:51 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 22:27 - GMT 19:27 تارخ النشر: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 22:10 - GMT 19:10

المصدر: دبي - العربية.نت

أفاد مصدر أمني عراقي الثلاثاء لوسائل إعلام محلية، بمقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين نتيجة انفجار عبوة استهدفت رتلاً لدعم التحالف الدولي في الديوانية.

وقال المصدر إن "عنصرا أمنيا قتل وأصيب اثنان آخران نتيجة تفجير عبوة استهدفت رتلا الدعم اللوجستي في الديوانية".بدورها، أصدرت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بياناًً حول استهداف رتل للدعم اللوجستي على طريق ديوانية قالت فيه، إن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية - بابل، ما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة إثنين آخرين.وأضافت أن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات سوات كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.

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