خبير اقتصادي يكشف معلومات مهمة عن فوائد المصارف وتورط تجار ومواطنين بها

2020/09/08 | 22:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف خبير اقتصادي، الثلاثاء، معلومات مهمة عن فوائد المصارف الحكومية وتورط تجار ومواطنين بها.

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