هدد عبر خدمة

2020/09/08 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت السلطات الفيدرالية الأميركية، مواطنا أميركيا من أصول عراقية، بتهمة التهديد بتفجير قنبلة في جامعة هيوستن في ولاية تكساس، ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة الثلاثاء بتهم قد تصل عقوبتها إلى 15 عشر سنة من السجن.

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