الصحة تدلي بأول تعليق لها على تخفيف إجراءات لجنة السلامة العليا

2020/09/08 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، ان قرار إعادة فتح المطاعم والمنافذ الحدودية واستئناف الانشطة الرياضية هي قرارات مدروسة وستتابع بزيارات تفتيشية، متوعدة المخالفين باجراءات "رادعة جدا".

وقال وكيل الوزارة، حازم الجميلي، في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 أيلول 2020)، ان" قرار فتح المطاعم واستعادة الانشطة الرياضية وفتح المنافذ للتوافد التجاري هي قرارات مدروسة وجميع تلك الفعاليات ستكون ضمن تعليمات واضحة تصدرها وزارة الصحة تتضمن كافة اليات عمل تلك النشاطات وكيفية ضمان عدم انتشار الوباء وسلامة الاجراءات المتخذة".

وأضاف الجميلي، ان "فرقا صحية وأمنية ستتابع تلك النشاطات بزيارة تفتيشية للمطاعم وساحات الالعاب"، مبينا ان "اي نشاط يعاد تفعيله سيقوم بالآلية والتعليمات التي تستخدمها وزارة الصحة والمستنبطة من تعليمات الصحة العالمية وتجارب دول الاخرى".

وأكد الجميلي: "ستكون هناك اجراءات رادعة جدا بالنسبة للمطاعم حسب تعليمات وزارة الصحة وهي غلق المطعم بالشمع الاحمر"، موضحا ان "اي مطعم سيخالف هذه التعليمات سيتم غلقه مباشرة، إضافة الى اجراءات رادعة بحق هؤلاء".

ولفت الى ان "النشاطات التي فيها تجمعات، ومخالفة للتعليمات، ستحال وفق القانون العراقي المادة 368 التي تختص بالامور التي تخص الاضرار بالصحة العامة".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت أمس الاثنين، تحديد نسبة 50% لدوام الموظفين، واستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع في المنافذ البرية حصرا، وفتح المطاعم واستئناف الفعاليات الرياضية اعتبارا من 12 أيلول من الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء، عمر عدنان الوائلي، في بيان، أن "اللجنة العليا عقدت اجتماعها السابع عشر برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبحضور كافة أعضائها".

وأضاف الوائلي، ان "اللجنة اتخذت عدة قرارات مهمة على ضوء ما طرح في جدول الأعمال ومن أهمها تحديد نسبة 50٪ فيما يتعلق بالدوام الرسمي للموظفين في المؤسسات والوزارات الحكومية".

وتابع، كما "اتخذت اللجنة قرارا باستئناف التبادل التجاري طيلة أيام الأسبوع وفي كافة المنافذ البرية حصرا".

وزاد: "وكذلك فتح المطاعم واستئناف الفعاليات الرياضية وفق شروط صحية واجب الالتزام بها على أن تنفذ اعتبارا من 12 أيلول من الشهر الجاري".

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