الكاظمي يصدر توجيها إلى عمليات ميسان بشأن القرية العصرية

2020/09/08 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قيادة العمليات في محافظة ميسان بتسليم القرية العصرية لمستحقيها واستكمال كافة متطلباتها من أجل ايجاد فرص عمل للمتفرغين الزراعيين.

وقالت وزارة الزراعة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (8 أيلول 2020)، أن "وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، أكد ان الكاظمي أبلغ قيادة العمليات في محافظة ميسان بتسليم القرية العصرية لمستحقيها من المتفرغين الزراعيين سواء كانوا مهندسين زراعيين او اطباء بيطريين، واستكمال كافة متطلباتها، ومنح مدة اسبوع على تنفيذه".

وأضاف البيان، ان "ذلك يأتي ضمن مساعي وزير الزراعة في ايجاد فرص عمل للمتفرغين الزراعيين من خلال الدرجات الوظيفية كالحذف والاستحداث او من خلال قانون 24 المعدل والمنتظر تشريعه، الذي يتضمن فقرات للمتفرغين الزراعيين، منها احتساب خدمة التفرغ الزراعي لاغراض ضمان الحقوق التقاعدية".

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