قضية الفيرمونت: النظام هو الراعي الأول للرجعية والاضطهاد - ماجي صباغ

2020/09/08 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجي_صباغ فوجئ الكثيرون من متابعي أحداث جريمة اغتصاب جماعي لفتاة في فندق فيرمونت نايل سيتي، والمعروفة إعلاميًا بجريمة أو قضية الفيرمونت، صباح يوم 31 أغسطس بالتحقيق مع الشهود على الجريمة كمتهمين، وتعرُّضهم لضغوط شديدة من جانب المُحقِّقين، واصدار قرارات بحبسهم احتياطيًا، علاوة على تسريب بيانات الشهود عن طريق حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسريب فيديوهات وصور شخصية لهم.



وقد سبق التحقيق حالات ا ......





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