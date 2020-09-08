الخلية تعلن حصيلة تفجير استهدف رتلاً للتحالف الدولي شمالي بغداد

2020/09/08 | 23:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تفاصيل تفجير استهدف رتلاً للتحالف الدولي شمالي العاصمة بغداد.



واكدت الخلية في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (8 أيلول 2020)، "انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، مما ادى الى إصابة احد سائقي العجلات وعنصر امني وأضرار بعجلتين".

واستهدفت عبوة ناسفة، الثلاثاء، رتلاً للدعم اللوجستي تابعاً لقوات التحالف الدولي، مما ادى الى مقتل واصابة 3 منتسبين تابعين لقوات سوات.

وذكر مصدر امني لـ "ناس" (8 ايلول 2020)، ان "عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ( ديوانية / بابل) ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي قوة سوات التابعة إلى قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات".

واضاف المصدر ان "الحادث تسبب ايضاً باصابة اثنين اخرين من المنتسبين".

وفي تطور لاحق، اعلنت خلية الاعلام الامني، عن مقتل واصابة 3 منتسبين من قوة الحماية المرافقة لرتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، تلقى "ناس" (8 ايلول 2020)، نسخة منه، "استشهاد منتسب وإصابة إثنين آخرين من قوة الحماية المرافقة للرتل، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل".

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