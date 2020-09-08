نائب عن القانون يقترح على الحكومة شراء سلاح العشائر بدلاً من سحبها

2020/09/08 | 23:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اقترح النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، على الحكومة شراء سلاح العشائر الثقيلة والمتوسطة بدلاً من سحبها.وقال السعداوي {للفرات نيوز} ان" السلاح الثقيل والمتوسط يجب ان يكون بيد الدولة، وعلى الحكومة البحث عن بدل لسحب السلاح الثقيل لدى العشائر والمدن وذلك من خلال فتح موازنة خاصة لشرائها". السعداوي: الفساد يتبنى بقضية المحاصصة ويكمن في المنافذ والعملة والاتمتة والازدواج الضريبي والمساطحات والتخصيص من قبل امانة العاصمة وتوزيع اراضي الدولةالسعداوي: تجديد جولات تراخيص النقال خطوة مخيبة للامالالسعداوي: تدوير المدراء العاميين الفاسدين مازال مستمراالسعداوي: لماذا تم استثناء الفترة من 2003الى 2006 من المحاسبة؟ وهناك الكثير من علامات الاستفهام بخصوص ملفات الطاقةالسعداوي: يجب تحميل جميع الوزراء السابقين الاخفاقاتالسعداوي: امامنا اقتراض اخر في الاشهر الثلاثة المقبلة ومجلس النواب لن يصوت على اقتراض جديدالسعداوي: الحكومة الزمت نفسها بورقة اصلاحالسعداوي: الاموال صرفت للاقليم دون اطار قانونيالسعداوي: رصيد العراق من الاقتراض الخارجي لم تمسالسعداوي: استجواب فؤاد حسين توقف بعد استقالة حكومة عبد المهديالسعداوي: في موازنة 2019 تم تعين بحدود 33 الف متعاقد في ملف الكهرباء وماتبقى 6 الاف فقط ووزير الكهرباء السابق والمدراء قاموا بتعيين 100 الف موظف خارج موازنة الكهرباءالسعداوي: 2000 اجير يومي تم تعيينهم على محطة كهرباء صغيرة وكان المفترض تعيين اولئك الاجراء على الجباية وليس الانتاجالسعداوي: اضعاف الاجهزة الامنية بدأ في الحكومة السابقة السعداوي: جميع الجهات الامنية تتحمل مسؤولية الانفلات الامني في المحافظاتالسعداوي: السلاح الثقيل والمتوسط يجب ان يكون بيد الدولة السعداوي: على الحكومة البحث عن بدل لسحب السلاح الثقيل لدى العشائر والمدن من خلال فتح موازنة خاصة لشرائهاالسعداوي: يجب تفعيل الجهد الاستخباري لسحب الكواتم والسلاح الثقيل شارك إذا أردت

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