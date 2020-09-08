غوتيريش يخاطب القوى الكبرى: تعاونوا بشأن المناخ وإلاّ ستهلك الإنسانية

2020/09/08 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حذّر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتكاتف‭ ‬وتعيد‭ ‬تجهيز‭ ‬اقتصاداتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أخضر‭ ‬وإلا‭ ‬ستهلك‮»‬‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬يبرز‭ ‬خطر‭ ‬الانقسام‭.‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ،‭ ‬وُصف‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بأنه‭ ‬عام‭ […]

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