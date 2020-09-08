2020/09/08 | 23:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة- اجرى الحوار : مصطفى عمارة على الرغم من توقيع الحكومة السودانية مع الحركات السودانية المسلحة المعارضة لإنهاء الحرب إلا أن هناك شكوكاً حول نجاح تلك الإتفاقية في تحقيق السلام الشامل فى السودان في ظل مقاطعة عدد قليل من الحركات تلك الإتفاقية وعلى رأسها حركة جيش تحرير السودان ، وفي ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في حركة معارضة لاتفاق السلام السوداني لـ الزمان:إتفاقية جوبا استمرار للنهج المتوارث ومصيرها الفشل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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