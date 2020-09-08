مسؤول‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬معارضة‭ ‬لاتفاق‭ ‬السلام‭ ‬السوداني‭ ‬لـ‭  ‬الزمان‭:‬إتفاقية‭ ‬جوبا‭ ‬استمرار‭ ‬للنهج‭ ‬المتوارث‭ ‬ومصيرها‭ ‬الفشل

2020/09/08 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬اجرى‭ ‬الحوار‭ : ‬مصطفى‭ ‬عمارة على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬مع‭ ‬الحركات‭ ‬السودانية‭ ‬المسلحة‭ ‬المعارضة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شكوكاً‭ ‬حول‭ ‬نجاح‭ ‬تلك‭ ‬الإتفاقية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مقاطعة‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الحركات‭ ‬تلك‭ ‬الإتفاقية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حركة‭ ‬جيش‭ ‬تحرير‭ ‬السودان‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الغموض‭ ‬الذي‭ ‬يكتنف‭ ‬مستقبل‭ […]

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