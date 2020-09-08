وزيران لبنانيان على قائمة الارهاب واستجواب ثلاثة مسؤولين في قضية المرفأ

2020/09/08 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ أدرجت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬شخصيتين‭ ‬لبنانيتين‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الإرهاب‭.‬ وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭ ‬للأنباء،‭ ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأميركية‭ ‬فرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الوزيرين‭ ‬السابقين‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬خليل‭ ‬و‭ ‬يوسف‭ ‬فنيانوس‭ ‬ضمن‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ .‬وبحسب‭ ‬رويترز،‭ ‬فأن‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬أكدت‭ ‬انها‭ ‬ستعاقب‭ ‬كل‭ ‬سياسي‭ ‬لبناني‭ ‬يساعد‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ […]

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