لدعم حملته الانتخابية.. ترامب يبدي استعداده للإنفاق من ماله الخاص

2020/09/08 | 23:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه مستعد للإنفاق من ثروته الشخصية على حملة إعادة انتخابه رئيسا، بعدما أظهرت حملته، التي كان فريقه يفاخر بقدرتها على جمع الأموال، وجود مشاكل مادية.

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