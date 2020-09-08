الاعلام الامني: انفجار اخر يستهدف رتلا للتحالف الدولي قرب بغداد

2020/09/08 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تعرض رتل تابع لشركة متعاقدة مع قوات التحالف الدولي لانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها، اليوم (8 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد".

واضاف ان الانفجار "ادى الى إصابة احد سائقي العجلات وعنصر امني وأضرار بعجلتين".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد اعلنت في وقت سابق مقتل منتسب وإصابة إثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

وقالت الخلية في بيان: "استشهاد منتسب وإصابة إثنين آخرين من قوة الحماية المرافقة للرتل، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع (ديوانية - بابل)، حيث كانت قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات سوات ترافق الرتل اثناء تنقله".

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