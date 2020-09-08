اقليم كوردستان تصدر قرارا بعد 6 اشهر من اجراءات كورونا

2020/09/08 | 23:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، السماح بزيارة النزلاء في السجون من قبل ذويهم بشكل مباشر، مشترطة ان لايزيد عدد الزائرين عن ثلاثة اشخاص لكل نزيل، بعد نحو ستة اشهر من منع الزيارات للوقاية من تفشي فيروس كورونا.





وقالت الوزارة في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (8 ايلول 2020)، انه بعد ستة اشهر من منع زيارة ذوي النزلاء في الاصلاحيات في اقليم كوردستان، قررت اليوم الثلاثاء بشكل رسمي السماح لهم بالزيارة وفقا للتعليمات التي اصدرتها الوزارة.





واشار البيان الى انه وفق التعليمات فان بامكان 100 نزيل استقبال ذويهم على ان لايزيد عدد الزائرين عن ثلاثة زائرين لكل نزيل، مشترطا التزامهم بالتعليمات الصحية بارتداء الكمامات وقفازات اليد.

وتسبب تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان وفي اطار قرارات حكومة الاقليم لمواجهة الوباء قررت منع ذوي السجناء من زيارتهم، واقتصرت الزيارة عن طريق الاتصال المباشر (اونلاين) عبر الانترنيت وعبر تواريخ واوقات محددة.

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