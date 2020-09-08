تركيا تكشف موعد انتهاء السد الأكبر في البلاد (صور)

2020/09/08 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وكالة "الأناضول" التركية، الثلاثاء، عن موعد انتهاء السد التركي "يوسف إيلي"، الذي يعتبر ثالث أكبر سد في العالم من حيث الارتفاع، وأكبر سدود تركيا.



وبحسب المديرية العامة لشؤون المياه في تركيا، فإن السد الممول بالكامل من موارد محلية تركية، وبأيدي مهندسين أتراك، سينتج سنويا طاقة كهربائية تقدر بنحو مليار و888 مليون كيلو واط ساعة.

في ولاية #أرتفين شمال شرقي تركيا تم إنهاء 64 في المئة من بناء #أعلى_سد_في_تركيا سد "#يوسف_إيلي" على ارتفاع 270 مترًا#الهوا_للعقارات pic.twitter.com/HSnmBkS3vC

— Alhawa Real Estate (@AlhawaRealEst) September 19, 2017

ونوهت المديرية إلى أن هذا السد سيزيد الإنتاج بمعدل 10% بالنسبة للسدود الأخرى في حوض النهر.

تم إنهاء 64% من بناء سد "يوسف إيلي" على نهر تشوروه الواقع في ولاية أرتفينلمتابعة الخبر: https://t.co/g4YTS1Lqrk#أخبار #خبر #news #Istanbul pic.twitter.com/4tevdIQgtZ

— IMES-GROUP (@IMESGROUPtr) September 17, 2017

وبحسب "الأناضول"، وتابعها "ناس" (8 ايلول 2020)، فإنه من المقرر أن تكتمل عمليات تشييد السد بحلول الرابع من أبريل / نيسان من عام 2021.

سيدات تركيات يشاركن في بناء أكبر سد في تركيا والثالث عالمياً..



25 امرأة يشاركن في بناء سد "يوسف إيلي" شمالي شرق تركيا..



تعرّف قصتهم pic.twitter.com/5cr2P10Of4

— TRT عربي (@TRTArabi) November 20, 2019

وستبلغ قدرة السد الاستيعابية نحو 2 مليار و130 مليون متر مكعب من المياه، وسيرفد الميزانية 1.5 مليار ليرة تركية عند تشييده.

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