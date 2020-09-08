الاستعلاء بالموروث الحضاري.. وتأثيره على الشخصية العراقية

2020/09/08 | 23:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضر الحلو ثمة كذبات ثلاث ساهمت بقوة في خداع الشخصية العراقية، وأصابتها بالاغتراب، ما أدى إلى استلابها، وانفصالها عن الواقع، كما كان لها دور أساسيٌّ في الانهيارات القيمية المتلاحقة، التي تعرَّض لها المجتمع العراقي على أكثر من صعيد، ومن ثمَّ كان لها أثرٌ بارز في تدمير البلد، ووقفت حائلا دون نهوضه من كبواته، ليتوالى مسلسل […]

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