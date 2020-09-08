2020/09/08 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموعظة الرائعة – حسين الصدر -1- لم تحسم حتى الان مسألة الشعر المنسوب الى ائمة الهدى من اهل البيت عليهم السلام .
والنفي هو الذي يحتاج الى دليل ، بينما القبول بنسبة الاشعار اليهم يقع ضمن دائرة الإمكان .
ألم يقل الرئيس ابن سينا : { كل ما يطرق سمعك فَذَرْهُ في بقعة الإمكان مالم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموعظة الرائعة – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والنفي هو الذي يحتاج الى دليل ، بينما القبول بنسبة الاشعار اليهم يقع ضمن دائرة الإمكان .
ألم يقل الرئيس ابن سينا : { كل ما يطرق سمعك فَذَرْهُ في بقعة الإمكان مالم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموعظة الرائعة – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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