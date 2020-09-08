2020/09/08 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموعظة الرائعة – حسين الصدر -1- لم تحسم حتى الان مسألة الشعر المنسوب الى ائمة الهدى من اهل البيت عليهم السلام .والنفي هو الذي يحتاج الى دليل ، بينما القبول بنسبة الاشعار اليهم يقع ضمن دائرة الإمكان .ألم يقل الرئيس ابن سينا : { كل ما يطرق سمعك فَذَرْهُ في بقعة الإمكان مالم […]

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