2020/09/08 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة إلى المالية والتقاعد والمساءلة – عبد الخالق الشاهر اعتذر من احبتي القراء لأني اجبرت على مغادرة الكتابة في الاستراتيجية والسياسة التي هي اختصاصي الدقيق ، والذي اجبرني على ذلك لمرات ومرات هو اني أختلف عن الكثيرين في ان الله ابتلاني وأحمده على ذلك في انني بت من اكثر العراقيين معرفة بالظلم الذي اصاب رموز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة إلى المالية والتقاعد والمساءلة – عبد الخالق الشاهر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة إلى المالية والتقاعد والمساءلة – عبد الخالق الشاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).