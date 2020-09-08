2020/09/08 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ما الحسين ؟ – منهل الهاشمي السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبدالله..
والسلام على اهلك وأصحابك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك..
يا سيدي ومولاي جئتكم جاثياً..
باكياً..
شاكياً سوء الحال والمآل..
متسائلاً : أوَ تدري يا ابن رسول الله أنّ قضيتك العظيمة التي ما خرجت بسببها أشراً ولا بطراً وإنما لأجل إصلاح دين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الحسين ؟ – منهل الهاشمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والسلام على اهلك وأصحابك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك..
يا سيدي ومولاي جئتكم جاثياً..
باكياً..
شاكياً سوء الحال والمآل..
متسائلاً : أوَ تدري يا ابن رسول الله أنّ قضيتك العظيمة التي ما خرجت بسببها أشراً ولا بطراً وإنما لأجل إصلاح دين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الحسين ؟ – منهل الهاشمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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