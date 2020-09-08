ما الحسين ؟ –  منهل الهاشمي


ما الحسين ؟ –  منهل الهاشمي
2020/09/08 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ما الحسين ؟ –  منهل الهاشمي السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبدالله..

والسلام على اهلك وأصحابك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك..

يا سيدي ومولاي جئتكم جاثياً..

باكياً..

شاكياً سوء الحال والمآل..

متسائلاً  : أوَ تدري يا ابن رسول الله أنّ قضيتك العظيمة التي ما خرجت بسببها أشراً ولا بطراً وإنما لأجل إصلاح دين […]

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