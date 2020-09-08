2020/09/08 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الحسين ؟ – منهل الهاشمي السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبدالله..والسلام على اهلك وأصحابك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك..يا سيدي ومولاي جئتكم جاثياً..باكياً..شاكياً سوء الحال والمآل..متسائلاً : أوَ تدري يا ابن رسول الله أنّ قضيتك العظيمة التي ما خرجت بسببها أشراً ولا بطراً وإنما لأجل إصلاح دين […]

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