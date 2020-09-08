رونالدو على بعد 9 أهداف من إنجاز تاريخي

2020/09/08 | 23:48 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أصبح النجم كرستيانو رونالدو أسطورة المنتخب البرتغالى، على بعد خطوات من تحقيق إنجاز تاريخي على المستوى الدولي.





وسجل رونالدو الهدف رقم 101 بقميص المنتخب البرتغالى، محرزًا هدفي التقدم لفريقه فى شباك نظيره السويدى فى الجولة الثانية من دورى الأمم الأوروبية.

وبهذا الهدف، يبتعد رونالدو بـ 9 أهداف فقط لكسر رقم الإيرانى على دائى صاحب الـ109، الهداف التاريخى للمنتخبات.

محمد

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