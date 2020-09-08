SMIC أميركا تدرس فرض حظر تجاري على

2020/09/08 | 23:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدرس إدارة ترامب فرض قيود على صادرات أكثر الشركات المصنعة تقدماً في الصين لأشباه الموصلات (SMIC)، وهي خطوة يمكن أنْ توقف طموحات الصين لتصبح معتمدة على نفسها في ما يتعلق بالتقنيات الحيوية.

وأكدت وزارة الدفاع لصحيفة وول ستريت جورنال أن الوكالات تناقش هل ينبغي إضافة شركة شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC) إلى قائمة الكيانات بوزارة التجارة، وهي خطوة تتطلب من الشركات أن تمر عبر طبقة صعبة من المراجعة قبل تصدير أي تقنية أميركية إلى الشركة الصينية.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: يضمن مثل هذا الإجراء أن جميع الصادرات إلى (SMIC) ستخضع لمراجعة أكثر شمولاً.



وتراجعت أسهم شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية (SMIC)، الشركة الكبرى لتصنيع الرقاقات في الصين، بعد أن قالت الحكومة الأميركية إنها تدرس وضع قيود على التصدير على الشركة، ما قد يحظر التجارة مع الشركات الأميركية.وبصفتها الشركة الكبرى لتصنيع الرقاقات في الصين، ستعاني شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية من ضربة خطيرة، بحيث لن تتمكن من الحصول على الكثير من المعدات الأمريكية التي تستخدمها لصنع الرقاقات

واختبارها.

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