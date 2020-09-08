شنكر يحذر حلفاء حزب الله: يجب أن يعرفوا أنهم سيحاسبون

2020/09/08 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، أن العقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين، يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، فرضت لتقديمهما دعماً إرهابياً لحزب الله، محذرا حلفاء الحزب السياسيين من أنهم "سيحاسبون".

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