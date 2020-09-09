2020/09/09 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يكافح حريقين في الكرادة ضبط تلاعب وشبهات هدر في أوليات عقارات بغداد – قصي منذر كافحت فرق الدفاع المدني حريقين في منطقة الكرادة.وقال مصدر في تصريح امس إن (حريقين اندلعا داخل مخازن للمواد الكهربائية في منطقة الكرادة)، مؤكدا ان (20 فرقة إطفاء وإنقاذ تشارك في إخماد الحريقين).واندلع حريق اخر داخل بناية […]

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