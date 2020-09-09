2020/09/09 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تتوقع إرتفاع أعداد الإصابات وتسجّل 4894 حالة جديدة بغداد – الزمان سجلت وزارة الصحة والبيئة ارتفاعا ملحوظا بعدد الاصابات الجديدة بكورونا التي بلغت 4894 حالة وشفاء 3465 وبواقع وفيات 68 حالة ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الثلاثاء.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة اجرت فحوصا لنحو 27809 ، وسجلت 4894 […]

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